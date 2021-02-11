В Челябинской области задержали подозреваемых в вымогательстве

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В Челябинске и Троицке задержали пять человек, подозреваемых в вымогательстве. У них изъяли крупные суммы денег, оружие и долговые расписки.
В Челябинской области задержали подозреваемых в вымогательстве
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МВД России по области.

Четверо задержанных ранее были неоднократно судимы за корыстные имущественные преступления.

«По данным следствия, обвиняемые причастны к вымогательству у граждан примерно 250 тыс. рублей. Проведено 15 обысков», — отметили в пресс-службе ведомства.

Заведено уголовное дело. Все задержанные арестованы.

Ранее сообщалось, что в Тюмени суд вынес приговор участнику банды, более 16 лет находившемуся в розыске.

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