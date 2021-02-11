В Челябинской области задержали подозреваемых в вымогательстве

В Челябинске и Троицке задержали пять человек, подозреваемых в вымогательстве. У них изъяли крупные суммы денег, оружие и долговые расписки.

РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МВД России по области. Четверо задержанных ранее были неоднократно судимы за корыстные имущественные преступления. «По данным следствия, обвиняемые причастны к вымогательству у граждан примерно 250 тыс. рублей. Проведено 15 обысков», — отметили в пресс-службе ведомства. Заведено уголовное дело. Все задержанные арестованы. Ранее сообщалось, что в Тюмени суд вынес приговор участнику банды, более 16 лет находившемуся в розыске.