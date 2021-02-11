В Челябинской области задержали подозреваемых в вымогательстве
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МВД России по области.
Четверо задержанных ранее были неоднократно судимы за корыстные имущественные преступления.
«По данным следствия, обвиняемые причастны к вымогательству у граждан примерно 250 тыс. рублей. Проведено 15 обысков», — отметили в пресс-службе ведомства.
Заведено уголовное дело. Все задержанные арестованы.
Ранее сообщалось, что в Тюмени суд вынес приговор участнику банды, более 16 лет находившемуся в розыске.