В Томской области прокомментировали ситуацию со здравоохранением

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Около 3,7 млрд рублей было потрачено в сфере здравоохранения за период пандемии в Томской области, сообщил замгубернатора региона Иван Деев.
В Томской области прокомментировали ситуацию со здравоохранением
  • Reuters

Об этом информирует vtomske.ru.

«Со стороны области был беспрецедентный шаг по поддержке системы здравоохранения. На выплаты стимулирующего характера уборщикам служебных помещений было потрачено 116,9 млн рублей. 341 млн рублей — на приобретение СИЗ, 10 млн рублей — закупка услуг по организации неотложной медпомощи. Большое количество специалистов были на больничном, в связи с чем мы привлекали частные медицинские организации», — рассказал Деев.

Он добавил, что более 20 млн было выделено на обсерваторы, ещё 42,5 млн — на питание и проживание медработников в гостиничных комплексах. Закупка медикаментов обошлась в 195 млн, оборудование — в 137 млн рублей.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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