В Томской области прокомментировали ситуацию со здравоохранением

Около 3,7 млрд рублей было потрачено в сфере здравоохранения за период пандемии в Томской области, сообщил замгубернатора региона Иван Деев.

Об этом информирует vtomske.ru.

«Со стороны области был беспрецедентный шаг по поддержке системы здравоохранения. На выплаты стимулирующего характера уборщикам служебных помещений было потрачено 116,9 млн рублей. 341 млн рублей — на приобретение СИЗ, 10 млн рублей — закупка услуг по организации неотложной медпомощи. Большое количество специалистов были на больничном, в связи с чем мы привлекали частные медицинские организации», — рассказал Деев.

Он добавил, что более 20 млн было выделено на обсерваторы, ещё 42,5 млн — на питание и проживание медработников в гостиничных комплексах. Закупка медикаментов обошлась в 195 млн, оборудование — в 137 млн рублей.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.