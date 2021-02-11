В Томской области прокомментировали ситуацию со здравоохранением
- Reuters
Об этом информирует vtomske.ru.
«Со стороны области был беспрецедентный шаг по поддержке системы здравоохранения. На выплаты стимулирующего характера уборщикам служебных помещений было потрачено 116,9 млн рублей. 341 млн рублей — на приобретение СИЗ, 10 млн рублей — закупка услуг по организации неотложной медпомощи. Большое количество специалистов были на больничном, в связи с чем мы привлекали частные медицинские организации», — рассказал Деев.
Он добавил, что более 20 млн было выделено на обсерваторы, ещё 42,5 млн — на питание и проживание медработников в гостиничных комплексах. Закупка медикаментов обошлась в 195 млн, оборудование — в 137 млн рублей.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.