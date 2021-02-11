В Тверской области оценили работу центров амбулаторной помощи

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, на котором обсуждалась работа 12 центров амбулаторной помощи пациентам с признаками ОРВИ и COVID-19, открытых в регионе.
В Тверской области оценили работу центров амбулаторной помощи
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом сообщает tverigrad.ru.

С начала февраля в центры обратились за помощью свыше 2 тыс. жителей региона.

По мнению Игоря Рудени, открытие центров амбулаторной помощи в Верхневолжье позволило снизить нагрузку на службу скорой медицинской помощи. ЦАПы помогают также развести потоки пациентов с коронавирусом, подозрением на данное заболевание и граждан, которым требуется плановое амбулаторное наблюдение.

Пройти обследование в ЦАПах могут только первичные пациенты с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии, COVID-19, а также пациенты, имеющие положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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