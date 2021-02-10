Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Об этом информирует РИА Новости.

«Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится», — сообщил Песков.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.