Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Лукашенко

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Лукашенко
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится», — сообщил Песков.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

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