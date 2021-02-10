Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится», — сообщил Песков.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
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