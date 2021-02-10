Психоаналитик рассказала о способах борьбы с «синдромом пятницы»

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Психоаналитик, член Российской психотерапевтической лиги Лариса Бедова рассказала о способах борьбы с так называемым синдромом пятницы — полным расслаблением в последний рабочий день.
Психоаналитик рассказала о способах борьбы с «синдромом пятницы»
  • РИА Новости

«Вообще «синдромом пятницы» страдают люди с низким уровнем спонтанной саморегуляции. У них есть проблемы с тем, как себя занять. Для них главная рекомендация — планировать свой график и свои выходные», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, важно составлять планы и держать себя в тонусе, не давать накапливаться домашним делам.

Как считает Бедова, также необходимо дозировать режим психической и физической нагрузки в течение недели.

Ранее, как сообщал Nation News, психолог Елена Данилова рассказала, как перейти с дистанционного формата работы на очный.

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