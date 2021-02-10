В Роспотребнадзоре допускают рост заболеваемости COVID-19 весной

Весной возможен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Весенний и осенний периоды наиболее комфортные для распространения коронавируса, поэтому многие специалисты предполагают, что весной мы, возможно, встретимся с некоторым увеличением числа случаев COVID-19», — цитирует эксперта Интерфакс.

По её словам, в весенний и осенний сезоны респираторные вирусы активно себя ведут при повышенной влажности и не очень высокой температуре.

Ранее глава ведомства Анна Попова заявила, что можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех обязательных мер.

Она подчеркнула, что маски носить нужно, это требование пока не отменяется.

Согласно данным на 10 февраля, за сутки в России выявили 14 494 случая COVID-19.