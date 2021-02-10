В Госдуме заявили, что иностранцы распространяли фейки о митингах в России

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России Василий Пискарёв заявил, что у комиссии есть данные, что к распространению фейков в соцсетях о несогласованных митингах в Москве причастны иностранцы.

Он рассказал, что в течение довольно длительного времени на крупных зарубежных интернет-платформах «массово, как будто по команде, началось манипулирование российскими детьми путём распространения запрещённой информации», в частности, распространялись призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 и 31 января.

«Комиссия располагает примерами того, что к данным незаконным призывам и фейкам причастны граждане других государств, в том числе Украины», — цитирует его РИА Новости.

Также Пискарёв заявил, что прошедшие несогласованные акции в России являются частью единого замысла по дестабилизации ситуации.

10 февраля комиссия Госдумы проводит заседание, на котором рассматриваетcя вопрос об участии стран Запада в организации несогласованных митингов на территории России.