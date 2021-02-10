В Кремле оценили уровень добавленной смертности из-за коронавируса

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал уровень добавленной смертности из-за коронавируса в России.

«Добавленная смертность появилась практически во всех странах мира по 2020 году, и, к сожалению, уровень этой добавленной смертности выше, чем тот, который был бы допустим. Но это суровая реальность пандемии, поэтому здесь, к сожалению, столкнулись все страны мира», — сказал Песков.

При этом он отметил, что российская система здравоохранения сработала весьма эффективно и доказала свой мобилизационный высокий потенциал и надёжность.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию с уровнем смертности в стране. Она сообщила, что, согласно предварительным данным Росстата, «смертность в Российской Федерации за 2020 год увеличилась на 17,9% по сравнению с 2019 годом».