Голикова прокомментировала ситуацию с уровнем смертности в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию с уровнем смертности в стране.

«Когда мы обсуждали эту тему на прошлом брифинге, мы говорили, что, исходя из тех темпов роста заболеваемости, мы предполагали, что декабрь будет самым напряжённым месяцем по смертности по сравнению со всеми другими месяцами года», — заявила Голикова.

По её словам, «так и произошло, и, собственно, сложность декабря повлияла на общегодовые показатели смертности в России за 2020 год».

Она сообщила, что, согласно предварительным данным Росстата, «смертность в Российской Федерации за 2020 год увеличилась на 17,9% по сравнению с 2019 годом».

Голикова отметила, что «это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от COVID».

«Еще раз хочу отметить, что данные носят предварительный характер и они далее будут уточнятся», — подчеркнула вице-премьер.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что, по предварительным данным, в 2020 году в стране зафиксировано снижение смертности от онкологических заболеваний.