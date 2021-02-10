Наукограды Подмосковья получат 330 млн рублей на развитие в 2021 году

Наукограды Московской области получат около 330 млн рублей на развитие в 2021 году.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, средства направят из областного и федерального бюджетов.

Особое внимание уделят развитию инфраструктуры, запуску инновационных проектов и их коммерциализации.

В настоящее время Подмосковье занимает второе место в России по числу научных организаций — их 278.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани наградили лауреатов конкурса «Молодой учёный Республики Татарстан — 2020», а также студентов, получивших стипендии главы региона.