Наукограды Подмосковья получат 330 млн рублей на развитие в 2021 году

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Наукограды Московской области получат около 330 млн рублей на развитие в 2021 году.
Наукограды Подмосковья получат 330 млн рублей на развитие в 2021 году
  • © пресс-служба губернатора Подмосковья

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, средства направят из областного и федерального бюджетов.

Особое внимание уделят развитию инфраструктуры, запуску инновационных проектов и их коммерциализации.

В настоящее время Подмосковье занимает второе место в России по числу научных организаций — их 278.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани наградили лауреатов конкурса «Молодой учёный Республики Татарстан — 2020», а также студентов, получивших стипендии главы региона.

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