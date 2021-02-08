В Казани наградили лауреатов конкурса молодых учёных

В Казани наградили лауреатов конкурса «Молодой учёный Республики Татарстан — 2020», а также студентов, получивших стипендии главы региона.

Об этом сообщает «Реальное время».

Победителями стали 12 аспирантов и девять молодых учёных. Среди них — доцент кафедры автомобильных дорог, мостов и тоннелей КГАСУ Ленар Мавлиев.

Что касается премии президента республики, то её получили 90 человек.

«Вы обладаете самым дорогим на земле — знанием. Оно всегда будет с вами. Это то, что позволит вам всегда ярко позиционировать себя в жизни. Знание — это невероятная сила, которая позволит вам самореализоваться», — сказала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о работе по поддержке молодых учёных.