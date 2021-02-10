В аэропорту Домодедово открылся пункт вакцинации от коронавируса

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В московском аэропорту Домодедово открылся пункт вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба аэропорта.
В аэропорту Домодедово открылся пункт вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

«В пассажирском терминале московского аэропорта Домодедово открылся пункт вакцинации от COVID-19 для гостей аэровокзала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бесплатную прививку смогут сделать граждане России и иностранцы с видом на жительство.

Время работы пункта — с 09:00 до 16:00.

В конце января сообщалось, что в Московской области началась мобильная вакцинация от COVID-19. Передвижные пункты работают по всему региону.

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