В аэропорту Домодедово открылся пункт вакцинации от коронавируса

В московском аэропорту Домодедово открылся пункт вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба аэропорта.

«В пассажирском терминале московского аэропорта Домодедово открылся пункт вакцинации от COVID-19 для гостей аэровокзала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бесплатную прививку смогут сделать граждане России и иностранцы с видом на жительство.

Время работы пункта — с 09:00 до 16:00.

В конце января сообщалось, что в Московской области началась мобильная вакцинация от COVID-19. Передвижные пункты работают по всему региону.