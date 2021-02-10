В Госавтоинспекции рассказали об основных направлениях работы в 2021 году
- РИА Новости
«В числе этих направлений — совершенствование надзора за дорожным движением, обновление материально-технической базы, пропаганда безопасности дорожного движения и совершенствование информационного обеспечения деятельности по безопасности дорожного движения», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, Госавтоинспекция также намерена уделить больше внимания надзору за эксплуатацией транспортных средств, перевозкой пассажиров и грузов.
В планы входит и укрепление межведомственного сотрудничества с органами здравоохранения и МЧС.
Ранее телеканал «360» сообщал, что число аварий на десяти основных дорогах Подмосковья сократилось на 50% за три года.