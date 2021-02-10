В Госавтоинспекции рассказали об основных направлениях работы в 2021 году

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин рассказал об основных направлениях работы в 2021 году.

«В числе этих направлений — совершенствование надзора за дорожным движением, обновление материально-технической базы, пропаганда безопасности дорожного движения и совершенствование информационного обеспечения деятельности по безопасности дорожного движения», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, Госавтоинспекция также намерена уделить больше внимания надзору за эксплуатацией транспортных средств, перевозкой пассажиров и грузов.

В планы входит и укрепление межведомственного сотрудничества с органами здравоохранения и МЧС.

Ранее телеканал «360» сообщал, что число аварий на десяти основных дорогах Подмосковья сократилось на 50% за три года.