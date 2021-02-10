На приговор срочнику Шамсутдинову подано три жалобы
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«В суд поступило три жалобы: от двух защитников Шамсутдинова и от представителя потерпевших», — цитирует РИА Новости сообщение Второго восточного окружного военного суда в Чите.
Отмечается, что жалоба одного из адвокатов Шамсутдинова была возвращена.
Также сообщается, что защита осуждённого жалуется на жёсткость приговора, а представитель потерпевших — на его мягкость.
Ранее стало известно, что потерпевшие по делу Рамиля Шамсутдинова обжаловали приговор.