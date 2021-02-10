На приговор срочнику Шамсутдинову подано три жалобы

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Защитой солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который был осуждён на 24,5 года за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края, а также представителем потерпевших были поданы жалобы на приговор.
На приговор срочнику Шамсутдинову подано три жалобы
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

«В суд поступило три жалобы: от двух защитников Шамсутдинова и от представителя потерпевших», — цитирует РИА Новости сообщение Второго восточного окружного военного суда в Чите.

Отмечается, что жалоба одного из адвокатов Шамсутдинова была возвращена.

Также сообщается, что защита осуждённого жалуется на жёсткость приговора, а представитель потерпевших — на его мягкость.

Ранее стало известно, что потерпевшие по делу Рамиля Шамсутдинова обжаловали приговор.

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