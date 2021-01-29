Потерпевшие по делу Шамсутдинова обжаловали приговор

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Потерпевшие по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осуждённого за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года, обжаловали приговор.
Потерпевшие по делу Шамсутдинова обжаловали приговор
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Об этом сообщил РИА Новости адвокат Сергей Грицко, представляющий их интересы.

«Мы подали апелляционную жалобу на приговор», — сказал он.

По его словам, потерпевшие не согласны с мнением присяжных заседателей о том, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения, и намерены добиваться ужесточения наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее Руслан Нагиев, адвокат Рамиля Шамсутдинова, назвал приговор «необоснованно суровым» и заявил о намерении обжаловать его.

Военный суд в Чите приговорил срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 года лишения свободы за расстрел сослуживцев.

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