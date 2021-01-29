Потерпевшие по делу Шамсутдинова обжаловали приговор
- © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Об этом сообщил РИА Новости адвокат Сергей Грицко, представляющий их интересы.
«Мы подали апелляционную жалобу на приговор», — сказал он.
По его словам, потерпевшие не согласны с мнением присяжных заседателей о том, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения, и намерены добиваться ужесточения наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее Руслан Нагиев, адвокат Рамиля Шамсутдинова, назвал приговор «необоснованно суровым» и заявил о намерении обжаловать его.
Военный суд в Чите приговорил срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 года лишения свободы за расстрел сослуживцев.