Потерпевшие по делу Шамсутдинова обжаловали приговор

Потерпевшие по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осуждённого за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года, обжаловали приговор.

Об этом сообщил РИА Новости адвокат Сергей Грицко, представляющий их интересы.

«Мы подали апелляционную жалобу на приговор», — сказал он.

По его словам, потерпевшие не согласны с мнением присяжных заседателей о том, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения, и намерены добиваться ужесточения наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее Руслан Нагиев, адвокат Рамиля Шамсутдинова, назвал приговор «необоснованно суровым» и заявил о намерении обжаловать его.

Военный суд в Чите приговорил срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 года лишения свободы за расстрел сослуживцев.