Роскачество предупредило о потенциальных мошенниках в Telegram

Увеличение популярности мессенджера Telegram будет привлекать цифровых мошенников, предупреждает Роскачество.

«Сейчас, на фоне массового прихода в Telegram новой аудитории, стоит ожидать повышенной активизации мошенников», — цитирует РИА Новости замруководителя организации Илью Лоевского.

Он отметил, что для безопасного использования мессенджера необходимо знать основы цифровой безопасности.

Также Лоевский добавил, что за свою цифровую безопасность отвечает каждый пользователь лично, а не онлайн-сервис, который он использует.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил о блокировке «проблемных» Telegram-каналов, в которых выкладываются личные данные граждан.