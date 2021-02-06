Дуров сообщил о блокировке Telegram-каналов с личными данными граждан

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Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о блокировке «проблемных» Telegram-каналов, в которых выкладываются личные данные граждан.
Дуров сообщил о блокировке Telegram-каналов с личными данными граждан
  • © REUTERS/Dado Ruvic

«За последние недели мы заблокировали несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России», — написал Дуров в своём Telegram-канале.

Он сообщил, что также появились каналы, «где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиаменеджеров».

По словам Дурова, «в комментариях к записям главного подобного канала» были призывы к насилию.

Он отметил, что такое использование Telegram прямо противоречит правилам, запрещающим публичные призывы к насилию.

«Мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными», — добавил основатель Telegram.

Ранее Роскомнадзор направил в Telegram письмо с требованием прекратить незаконное распространение персональных данных россиян.

В январе Дуров рассказал, что в мессенджере были заблокированы сотни публичных призывов к насилию во время беспорядков в США.

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