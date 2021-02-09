Минздрав внёс изменения в календарь прививок

Минздрав России внёс изменения в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что в категорию приоритета по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 первого уровня включили лиц в возрасте 60 лет и старше, работников медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, лиц, проживающих в организациях социального обслуживания, лиц с хроническими заболеваниями, а также граждан, живущих в городах с численностью населения 1 млн и более.

К приоритету второго уровня, согласно приказу, относятся работники организаций транспорта и энергетики, сферы услуг, сотрудники правоохранительных органов, работники в пунктах пропуска через госграницу, работающие вахтовым методом, волонтёры, военнослужащие.

К категории приоритета третьего уровня отнесли государственных, гражданских и муниципальных служащих, учащихся в колледжах и вузах, а также лиц, подлежащих призыву на военную службу.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала число пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.