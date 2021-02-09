Аэропорт Пулково обслужил более 900 тысяч пассажиров в январе

Петербургский аэропорт Пулково обслужил более 900 тыс. пассажиров в январе 2021 года.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского Комитета по транспорту.

Залами аэропорта воспользовались на 60 тыс. пассажиров больше, чем годом ранее. Чаще всего они направлялись в Сочи, Калининград и Новосибирск.

Всего авиарейсы из Санкт-Петербурга в другие города России и обратно перевезли 638 тыс. человек.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что международный аэропорт Симферополь обслужил 4,63 млн пассажиров в 2020 году, что на 500 тыс. меньше по сравнению с 2019-м.