Решетников прокомментировал ситуацию в сфере туризма и досуга

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Министр экономического развития России Максим Решетников прокомментировал ситуацию в сфере туризма и досуга.
Решетников прокомментировал ситуацию в сфере туризма и досуга
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

После выступления в Госдуме он заявил в беседе с газетой «Известия», что существует вероятность новых сокращений.

По словам министра, в зоне риска остаются рабочие места в сферах, которые пока не в полной мере восстановились.

«Есть те, которые на 5% не восстановились, есть те, которые на 15%, — у нас порядка миллиона рабочих мест заняты. Это общепит, гостиницы, спорт, культура, сфера досуга», — отметил Решетников.

Как добавил министр, у правительства есть понимание, как решить эти вопросы, уже идёт подготовка соответствующих инициатив.

Ранее, как сообщали «Дни.ру», спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил развитие туризма в России.

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