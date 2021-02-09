Решетников прокомментировал ситуацию в сфере туризма и досуга
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- РИА Новости
После выступления в Госдуме он заявил в беседе с газетой «Известия», что существует вероятность новых сокращений.
По словам министра, в зоне риска остаются рабочие места в сферах, которые пока не в полной мере восстановились.
«Есть те, которые на 5% не восстановились, есть те, которые на 15%, — у нас порядка миллиона рабочих мест заняты. Это общепит, гостиницы, спорт, культура, сфера досуга», — отметил Решетников.
Как добавил министр, у правительства есть понимание, как решить эти вопросы, уже идёт подготовка соответствующих инициатив.
Ранее, как сообщали «Дни.ру», спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил развитие туризма в России.