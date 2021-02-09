В Верховном суде рекомендуют судьям не писать о политике в соцсетях

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Судьям не следует писать о незавершённых судебных делах и о политике в социальных сетях, заявил заместитель председателя Верховного суда России Сергей Рудаков.
В Верховном суде рекомендуют судьям не писать о политике в соцсетях
  • РИА Новости

По его словам, сейчас судьи часто регистрируются в соцсетях и высказываются о текущих ситуациях.

«Запретить судьям пользоваться ими невозможно, да и не надо этого делать, но необходимо помнить, что профессиональной этики нужно придерживаться не только в рабочее, но и в нерабочее время», — цитирует РИА Новости Рудакова.

Он отметил, что неосторожная запись может нанести ущерб репутации.

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