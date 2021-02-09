В Верховном суде рекомендуют судьям не писать о политике в соцсетях
- РИА Новости
По его словам, сейчас судьи часто регистрируются в соцсетях и высказываются о текущих ситуациях.
«Запретить судьям пользоваться ими невозможно, да и не надо этого делать, но необходимо помнить, что профессиональной этики нужно придерживаться не только в рабочее, но и в нерабочее время», — цитирует РИА Новости Рудакова.
Он отметил, что неосторожная запись может нанести ущерб репутации.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о создании страницы министерства в TikTok.