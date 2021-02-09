Эксперт прокомментировал ситуацию с ипотечными кредитами в России

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Директор Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН доктор экономических наук Александр Широв прокомментировал сообщение о том, что с начала года банки в России одобрили 96 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 265 млрд рублей.
Эксперт прокомментировал ситуацию с ипотечными кредитами в России
  • РИА Новости

«Если рассуждать о том, какие варианты были у человека, у которого есть какие-то деньги, сбережения, то, наверное, вложение средств в недвижимость в прошлом году — это был наиболее правильный шаг», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, действия властей по снижению ипотечной ставки позволили поддержать отрасль, а также помогли гражданам получить жильё с некоторым профитом.

«Отчасти такой рост — результат того, что происходило в экономике, в строительной отрасли. Конечно, есть некий дефицит предложения на фоне такого бума ипотечного кредитования. Вопрос состоит в том, чтобы каким-то образом эти два рынка сбалансировать», — полагает Широв.

Ранее экономист Александр Дудчак в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с льготной ипотекой.

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