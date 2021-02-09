В Москве задержан участник незаконной акции, напавший на полицейского
- РИА Новости
«Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников ГУ МВД России по Москве установлен и задержан мужчина 1992 года рождения», — сказала она.
По данным СК, задержанный несколько раз ударил сотрудника полиции во время несанкционированной акции 23 января.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Мосгорсуд рассказал, сколько человек были арестованы и оштрафованы за несанкционированные акции в Москве.