В Москве задержан участник незаконной акции, напавший на полицейского

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В Москве задержан участник незаконной акции 23 января, который избил полицейского, сообщила представитель Главного управления СК России по столице Юлия Иванова.
В Москве задержан участник незаконной акции, напавший на полицейского
  • РИА Новости

«Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников ГУ МВД России по Москве установлен и задержан мужчина 1992 года рождения», — сказала она.

По данным СК, задержанный несколько раз ударил сотрудника полиции во время несанкционированной акции 23 января.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Мосгорсуд рассказал, сколько человек были арестованы и оштрафованы за несанкционированные акции в Москве.

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