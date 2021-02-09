В Москве задержан участник незаконной акции, напавший на полицейского

В Москве задержан участник незаконной акции 23 января, который избил полицейского, сообщила представитель Главного управления СК России по столице Юлия Иванова.

«Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников ГУ МВД России по Москве установлен и задержан мужчина 1992 года рождения», — сказала она.

По данным СК, задержанный несколько раз ударил сотрудника полиции во время несанкционированной акции 23 января.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Мосгорсуд рассказал, сколько человек были арестованы и оштрафованы за несанкционированные акции в Москве.