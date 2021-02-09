Посол Сербии в Москве привился вакциной «Спутник V»

Посол Сербии в Москве Мирослав Лазански, а также сотрудники посольства привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

«Посол Республики Сербии Мирослав Лазански и его супруга, а также коллектив посольства привились российской вакциной «Спутник V», — сообщили в посольстве.

29 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европейском союзе и запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы.

Также сообщалось, что научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.