Верховный суд рассказал о статистике наркопреступлений в России
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России по итогам работы в 2020 году.
«Позитивной тенденцией является сокращение судимости за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, на 27% за последние пять лет. Вместе с тем в 2020 году судимость за эти преступления снизилась всего на 3%, при этом 61% осуждённых были моложе 35 лет», — цитирует его ТАСС.
Лебедев добавил, что Верховный суд на постоянной основе изучает судебную практику по этой категории дел с учётом стратегий государственной антинаркотической политики России.
Ранее сайт «Новый Севастополь» писал, что в Севастополе правоохранители заключили под стражу главаря преступной группы, которая занималась незаконным оборотом наркотических и психотропных средств.