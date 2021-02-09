Верховный суд рассказал о статистике наркопреступлений в России

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за последние пять лет в стране сократилось на 27%.

Соответствующее заявление он сделал на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России по итогам работы в 2020 году.

«Позитивной тенденцией является сокращение судимости за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, на 27% за последние пять лет. Вместе с тем в 2020 году судимость за эти преступления снизилась всего на 3%, при этом 61% осуждённых были моложе 35 лет», — цитирует его ТАСС.

Лебедев добавил, что Верховный суд на постоянной основе изучает судебную практику по этой категории дел с учётом стратегий государственной антинаркотической политики России.

Ранее сайт «Новый Севастополь» писал, что в Севастополе правоохранители заключили под стражу главаря преступной группы, которая занималась незаконным оборотом наркотических и психотропных средств.