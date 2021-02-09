Верховный суд рассказал о статистике наркопреступлений в России

Короткая ссылка
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за последние пять лет в стране сократилось на 27%.
Верховный суд рассказал о статистике наркопреступлений в России
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России по итогам работы в 2020 году.

«Позитивной тенденцией является сокращение судимости за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, на 27% за последние пять лет. Вместе с тем в 2020 году судимость за эти преступления снизилась всего на 3%, при этом 61% осуждённых были моложе 35 лет», — цитирует его ТАСС.

Лебедев добавил, что Верховный суд на постоянной основе изучает судебную практику по этой категории дел с учётом стратегий государственной антинаркотической политики России.

Ранее сайт «Новый Севастополь» писал, что в Севастополе правоохранители заключили под стражу главаря преступной группы, которая занималась незаконным оборотом наркотических и психотропных средств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить