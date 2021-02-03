В Кировской области суд приговорил наркоторговца к шести годам и двум месяцам колонии

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В прокуратуре Кировской области сообщили о вынесении приговора по уголовному делу о незаконном обороте почти 10 кг наркотических и психотропных веществ.
В Кировской области суд приговорил наркоторговца к шести годам и двум месяцам колонии
  • globallookpress.com

Об этом сообщает progorod43.

С июля 2018 года по ноябрь 2019-го осуждённый в группе с другими преступниками продавал синтетические наркотики и психотропные вещества в Кировской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областях, в Марий Эл, Татарстане и Чувашии.

Обвиняемый сообщил о других участниках преступной группы, и прокурор заключил с ним досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», в Севастополе правоохранители заключили под стражу главаря преступной группы, которая занималась незаконным оборотом наркотических и психотропных средств.

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