Эксперт прокомментировал цены на пиво
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Для примерно 40% пивоваренной продукции, которая сегодня находится на полках, придётся пересмотреть ценники и поднять до минимального уровня, отметил Павел Шапкин в беседе с «Известиями».
«Это значительный сегмент рынка, он постоянно увеличивается. В этот сегмент стоимостью ниже 55 рублей за 0,5 литра постоянно переливаются новые напитки. Даже производители, которые вроде бы давно на рынке и производят более-менее приемлемый продукт, специально для дискаунтеров выпускают такое пойло, которое продаётся по 20 рублей. Изобретают специальные торговые марки», — подчеркнул эксперт.
Союз российских пивоваров предложил установить минимальную розничную цену на пиво не меньше 110 рублей за литр, заключил Шапкин.