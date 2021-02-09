Володин призвал к изменению подхода к ситуации с IT-компаниями

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости изменения подхода к работе с крупными IT-компаниями в России.

По словам Володина, в настоящий момент в России нет системного подхода к работе с крупными IT-компаниями, особенно в сфере налогообложения, что приводит к уменьшению поступлений в российский бюджет.

«Мы сейчас обсуждаем тему, связанную с крупными IT-компаниями. У нас этот вопрос в повестке. Посмотрите зарубежные страны. Та же Италия по отношению и к Google, и к другим IT-компаниям — Twitter, Facebook — как подошла? Они решение приняли, что рекламу можно размещать только в компаниях, которые зарегистрированы в стране. И всё. И в этом случае подпадает эта реклама под налогообложение уже Италии», — отметил он.

В России, по его словам, получается, что та же реклама ушла с национального телевидения, из российских компаний под юрисдикцию США.

«И мы кормим США за счёт рекламы, которую собираем для YouTube, для Google. А они подкармливают тех, кто туда их заманивает своими речами и выступлениями в этих роликах. Ведь вот что происходит. А в итоге от этого кто выигрывает? Экономика США. Кто проигрывает? Мы! Вот ряд европейских стран для себя это решение нашли», — пояснил Володин.

По мнению спикера, данную ситуацию необходимо менять, чтобы выигрывала российская сторона, а не иностранцы.

«Нам надо поддерживать своих для того, чтобы к нам возвращались компании, и, когда речь идёт о крупных транснациональных компаниях и корпорациях, нужно также вносить предложения, которые мы рассмотрим на предмет законодательства, с целью здесь концентрации, как юрлиц. В этом случае налоги будут у нас оставаться, а так уходят десятки миллиардов долларов, посчитайте, сколько это бюджетов будет», — заключил он.

Отдельно Володин добавил, что в данной ситуации важны диалог и разработка подходящих решений, чтобы «поставить в этом вопросе точку».

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по информационной политике разрабатывает законопроект, регламентирующий открытие на территории России представительств или филиалов иностранных интернет-компаний.