Педагоги Удмуртии вновь смогут принять участие в программе «Земский учитель»
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобрнауки.
Республика участвует в программе второй год.
Претендентам предстоит пройти конкурсный отбор. Заявления на участие в нём можно подать в Институте развития образования, который является региональным оператором проекта.
Как ранее передавал телеканал «360», в январе в Подмосковье также начали принимать заявки на участие в программе «Земский учитель».