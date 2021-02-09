Педагоги Удмуртии вновь смогут принять участие в программе «Земский учитель»

Педагоги Удмуртии смогут подать заявки на участие в программе «Земский учитель» до 15 апреля.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобрнауки.

Республика участвует в программе второй год.

Претендентам предстоит пройти конкурсный отбор. Заявления на участие в нём можно подать в Институте развития образования, который является региональным оператором проекта.

Как ранее передавал телеканал «360», в январе в Подмосковье также начали принимать заявки на участие в программе «Земский учитель».