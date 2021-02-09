Педагоги Удмуртии вновь смогут принять участие в программе «Земский учитель»

Короткая ссылка
Педагоги Удмуртии смогут подать заявки на участие в программе «Земский учитель» до 15 апреля.
Педагоги Удмуртии вновь смогут принять участие в программе «Земский учитель»
  • globallookpress.com

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобрнауки.

Республика участвует в программе второй год.

Претендентам предстоит пройти конкурсный отбор. Заявления на участие в нём можно подать в Институте развития образования, который является региональным оператором проекта.

Как ранее передавал телеканал «360», в январе в Подмосковье также начали принимать заявки на участие в программе «Земский учитель».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить