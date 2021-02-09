Режим ЧС ввели в райцентре под Саратовом из-за крупного пожара в школе
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Об этом сообщает сайт «Известий» со ссылкой на пресс-службу местной администрации.
«9 февраля 2021 года в р.п. Екатериновка введён режим ЧС по факту пожара в МОУ СОШ №2», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате возгорания повреждена кровля трёхэтажной части здания.
В результате случившегося никто не пострадал. Учебный процесс будет продолжен.
Причины возгорания устанавливаются. Как отметили в МЧС, на место выезжала группа дознавателей аппарата управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства. Кроме того, к месту пожара прибыл начальник регионального главка генерал-майор внутренней службы Алексей Татаркин.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, прокуратура Пермского края провела проверку по факту пожара на крыше жилого дома в Перми.