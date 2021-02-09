В Башкирии предложили освободить многодетные семьи от оплаты парковки в центре Уфы

Государственное собрание Башкирии подготовило поправки в закон «Об организации дорожного движения в республике». Нововведения предполагают, что многодетные семьи смогут бесплатно парковаться на платной парковке в центре Уфы.

Об этом сообщает mkset.ru.

По закону от 2020 года от оплаты за парковку освобождались инвалиды всех групп и ветераны Великой Отечественной войны. Теперь депутаты решили расширить перечень и в качестве меры соцподдержки дать такую возможность многодетным семьям, независимо от их дохода.

Уточняется, что в данном случае речь идёт о платной парковке, которая будет организована в деловом центре Уфы. Платных стоянок возле торговых центров данный законопроект не касается.