В Башкирии предложили освободить многодетные семьи от оплаты парковки в центре Уфы
- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru.
По закону от 2020 года от оплаты за парковку освобождались инвалиды всех групп и ветераны Великой Отечественной войны. Теперь депутаты решили расширить перечень и в качестве меры соцподдержки дать такую возможность многодетным семьям, независимо от их дохода.
Уточняется, что в данном случае речь идёт о платной парковке, которая будет организована в деловом центре Уфы. Платных стоянок возле торговых центров данный законопроект не касается.