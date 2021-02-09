В Красноярске похоронили погибших при тушении склада пожарных

В Красноярске прошла церемония прощания с тремя пожарными, погибшими при тушении крупного пожара в Красноярске.

Как пишет ТАСС, погибших сотрудников МЧС похоронили на аллее Славы на кладбище Бадалык.

«На церемонию прощания пришли проститься с героями-пожарными более 1 тыс. человек. Похоронили на Бадалыке, на аллее Славы», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Пожар произошёл 3 февраля в здании склада-магазина автозапчастей. В ходе возгорания погибли три сотрудника МЧС, которые участвовали в тушении, и один сотрудник ООО «Автотрейд-КСК».

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля днём траура по погибшим.