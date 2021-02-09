Специалисты МФЦ в Подмосковье пройдут тренинги по деловому этикету

Короткая ссылка
Специалистов центров «Мои документы» в Подмосковье обучат деловому этикету по новой методике — они станут участниками специальных тренингов.
Специалисты МФЦ в Подмосковье пройдут тренинги по деловому этикету
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает телеканал «360»

Министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар рассказал, что обучение сотрудников МФЦ уже провели в Дубне.

Он также добавил, что в ближайшее время такие тренинги проведут для 200 сотрудников подмосковных МФЦ. Уже в феврале обучение пройдут специалисты в Красногорске, Ступине, Чехове, Солнечногорске, Дмитрове, Наро-Фоминске, Мытищах, Балашихе и Коломне.

По сообщениям НСН, в марте 2020 года в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ в Москве прошёл фестиваль профориентации «PROвыбор».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить