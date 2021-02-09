Специалисты МФЦ в Подмосковье пройдут тренинги по деловому этикету

Специалистов центров «Мои документы» в Подмосковье обучат деловому этикету по новой методике — они станут участниками специальных тренингов.

Об этом сообщает телеканал «360».

Министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар рассказал, что обучение сотрудников МФЦ уже провели в Дубне.

Он также добавил, что в ближайшее время такие тренинги проведут для 200 сотрудников подмосковных МФЦ. Уже в феврале обучение пройдут специалисты в Красногорске, Ступине, Чехове, Солнечногорске, Дмитрове, Наро-Фоминске, Мытищах, Балашихе и Коломне.

По сообщениям НСН, в марте 2020 года в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ в Москве прошёл фестиваль профориентации «PROвыбор».