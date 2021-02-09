Новокузнецкий аэропорт не принимал самолёты из-за обледенения полосы

Второй день подряд самолеты не могут приземлиться и взлететь из аэропорта Новокузнецка из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.

«Как и вчера, причиной задержки вылетов и посадки самолетов стало обледенение полосы. Сейчас это проблема решена, аэропорт работает в штатном режиме», — приводит Интерфакс сообщение справочной аэропорта.

Два направлявшихся в Новокузнецк самолета приземлились в Новосибирске.

Накануне из-за обледенения взлетно-посадочной полосы в аэропорту четыре самолета были вынуждены приземлиться в Новосибирске и Кемерово.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при жёсткой посадке самолёта во Франции.