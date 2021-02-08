Три человека пострадали при жёсткой посадке самолёта во Франции

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Самолёт Embraer Phenom 100 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы во французском аэропорту Ле-Бурже, пострадали три человека.
Три человека пострадали при жёсткой посадке самолёта во Франции
  • Pixabay

Об этом говорится в сообщении Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) в Twitter.

Отмечается, что транспортное средство в результате инцидента загорелось.

На место происшествия для расследования прибыли пять представителей бюро.

7 ноября 2020 года легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в поле возле города Люберцы в Московской области.

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