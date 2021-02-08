Три человека пострадали при жёсткой посадке самолёта во Франции
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Об этом говорится в сообщении Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) в Twitter.
⚠️ Accident du #phenom100@embraer immatriculé 9H-FAM survenu ce jour à @GroupeADP#lebourget / Sortie de piste à l’atterrissage et début d’incendie / 5 enquêteurs @BEA_Aero sont sur place. (photo d’illustration uniquement) pic.twitter.com/aCQumxa8F1— BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero) February 8, 2021
Отмечается, что транспортное средство в результате инцидента загорелось.
На место происшествия для расследования прибыли пять представителей бюро.
7 ноября 2020 года легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в поле возле города Люберцы в Московской области.