Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до двух километров

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Выброс пепла зарегистрирован на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области.

«Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска (о. Парамушир), высота пеплового выброса составила до 2 км над уровнем моря», — приводит Интерфакс сообщение Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Пепловый шлейф распространился на 5 км к востоку от вулкана.

В МЧС отметили, что в городе Северо-Курильск пеплопада не зарегистрировано, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Ранее сообщалось, что в посёлке Козыревск Усть-Камчатского района Камчатки зафиксировано выпадение вулканического пепла.

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