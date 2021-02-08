В Подмосковье рассказали о работе по поддержке молодых учёных
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Об этом сообщает телеканал «360».
В регионе расположено восемь из 13 наукоградов России. В 2021 году на инфраструктуру из областного бюджета выделят 330 млн рублей.
«Наша задача сейчас — максимально коммерциализировать всё что можно. Внедрить научные разработки в производство, дать возможность заработать, создать новые рабочие места», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
В регионе продолжит работать и программа льготной ипотеки.
Также стало известно, что правительство Мурманской области направит около 4,5 млн рублей на гранты молодым учителям, передаёт Nord-News. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис.
«Открытия учёных привели на Кольский полуостров промышленность и создали города. И сегодня научный потенциал для региона приобретает особую ценность. После встречи со студентами приняли решение расширить поддержку научной деятельности молодых учёных. Сейчас готовятся проекты постановлений правительства Мурманской области», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошла церемония открытия Года науки и технологий.