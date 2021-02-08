В Петербурге прошла церемония открытия Года науки и технологий

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В Калининском районе Санкт-Петербурга в детском технопарке «Кванториум» состоялась торжественная церемония открытия Года науки и технологий.
В Петербурге прошла церемония открытия Года науки и технологий
  • Pixabay

Об этом сообщают «Невские новости».

Перед собравшимися выступил глава администрации Калининского района Василий Пониделко, который поздравил всех с Днём российской науки.

О том, как в Калининском районе будет проходить Год науки, рассказала директор Центра развития творчества и научно-технических инициатив детей и молодёжи Валерия Зотова. По её словам, уже разработана целая система мероприятий, направленных на развитие научного потенциала молодёжи.

Также прошли лекции молодых учёных о перспективных научных направлениях и презентации детских проектов, подготовленных совместно с организациями — партнёрами технопарка.

Ранее ОТР сообщало, что в Иркутске появился первый в регионе мобильный технопарк «Кванториум».

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