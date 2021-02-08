В Удмуртии рассказали о ходе реализации нацпроекта «Образование»

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В Удмуртии обсудили реализацию национальных проектов в сфере образования и демографии.
В Удмуртии рассказали о ходе реализации нацпроекта «Образование»
  • Pixabay

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

В 2021 году нацпроект «Образование» намерены профинансировать почти на 1,1 млрд рублей.

Предусмотрено открытие 39 образовательных центров «Точка роста», Центра опережающей профессиональной подготовки, Центра непрерывного повышения профессионального мастерства для педагогов, трёх центров поддержки добровольчества, IT-клуба.

Также будет обновлена материально-техническая база двух коррекционных школ.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.

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