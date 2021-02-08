В кабмине назвали условия для отмены ограничений по коронавирусу

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Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга сообщила, что ограничительные меры по коронавирусной инфекции COVID-19 в стране должны сохраняться до формирования коллективного иммунитета.
В кабмине назвали условия для отмены ограничений по коронавирусу
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Вице-премьер обратила внимание на необходимость соблюдения ограничительных мер, которые рекомендованы санитарной службой России, «вплоть до формирования коллективного иммунитета, а это необходимость привить 68,6 млн человек без учёта граждан, которые уже переболели и без учёта детей в возрасте до 18 лет».

«До достижения этих показателей те ограничительные меры, которые введены, мы с вами должны соблюдать», — заявила Голикова. 

Ранее Голикова в ходе брифинга сообщила, что в России произведено более 8,62 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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