В кабмине назвали условия для отмены ограничений по коронавирусу

Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга сообщила, что ограничительные меры по коронавирусной инфекции COVID-19 в стране должны сохраняться до формирования коллективного иммунитета.

Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Вице-премьер обратила внимание на необходимость соблюдения ограничительных мер, которые рекомендованы санитарной службой России, «вплоть до формирования коллективного иммунитета, а это необходимость привить 68,6 млн человек без учёта граждан, которые уже переболели и без учёта детей в возрасте до 18 лет».

«До достижения этих показателей те ограничительные меры, которые введены, мы с вами должны соблюдать», — заявила Голикова.

Ранее Голикова в ходе брифинга сообщила, что в России произведено более 8,62 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.