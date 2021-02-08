На Кубани рассказали о господдержке научных проектов в 2020—2021 годах
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Об этом сообщает kp.ru.
Ещё 122 проекта учёных Кубани получили помощь в сотрудничестве с Российским фондом фундаментальных исследований.
По 300 тыс. рублей в 2021 году получат пять коллективов в качестве премий за научные открытия, создание новых видов продукции и технологий.
Финансирование Кубанского научного фонда, несмотря на сложности с бюджетом, сохраняется на уровне прошлого года — 70 млн рублей. Кроме того, по соглашению с Российским фондом фундаментальных исследований учёные получат ещё 100 млн рублей поддержки.
Ранее президент РАН Александр Сергеев прокомментировал старт в России Года науки и технологий.