На Кубани рассказали о господдержке научных проектов в 2020—2021 годах

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В Краснодарском крае 68 проектов Кубанского научного фонда получили бюджетное финансирование. В 2020 году краевые власти оказали научным организациям помощь в реализации 130 исследовательских проектов.
На Кубани рассказали о господдержке научных проектов в 2020—2021 годах
  • Pixabay

Об этом сообщает kp.ru.

Ещё 122 проекта учёных Кубани получили помощь в сотрудничестве с Российским фондом фундаментальных исследований.

По 300 тыс. рублей в 2021 году получат пять коллективов в качестве премий за научные открытия, создание новых видов продукции и технологий.

Финансирование Кубанского научного фонда, несмотря на сложности с бюджетом, сохраняется на уровне прошлого года — 70 млн рублей. Кроме того, по соглашению с Российским фондом фундаментальных исследований учёные получат ещё 100 млн рублей поддержки.

Ранее президент РАН Александр Сергеев прокомментировал старт в России Года науки и технологий.

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