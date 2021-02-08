На Кубани рассказали о господдержке научных проектов в 2020—2021 годах

В Краснодарском крае 68 проектов Кубанского научного фонда получили бюджетное финансирование. В 2020 году краевые власти оказали научным организациям помощь в реализации 130 исследовательских проектов.

Об этом сообщает kp.ru.

Ещё 122 проекта учёных Кубани получили помощь в сотрудничестве с Российским фондом фундаментальных исследований.

По 300 тыс. рублей в 2021 году получат пять коллективов в качестве премий за научные открытия, создание новых видов продукции и технологий.

Финансирование Кубанского научного фонда, несмотря на сложности с бюджетом, сохраняется на уровне прошлого года — 70 млн рублей. Кроме того, по соглашению с Российским фондом фундаментальных исследований учёные получат ещё 100 млн рублей поддержки.

Ранее президент РАН Александр Сергеев прокомментировал старт в России Года науки и технологий.