Аксёнов взял на контроль вопрос незаконных сбросов канализации в водоёмы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов распорядился докладывать на каждом следующем заседании оперативного штаба информацию о выполнении руководителями местных администраций работ по выявлению и устранению несанкционированных сбросов канализации в крымские водоёмы.

Об этом сообщает ФАН.

По словам главы Крыма, десятки его предыдущих распоряжений на этот счёт не были выполнены, работа в данном направлении нигде до конца не доведена.

Он подчеркнул, что задача заключается не в применении санкций к жителям полуострова, а в проверке наличия договоров на вывоз отходов и предоставления данных услуг тем, кто в этом нуждается.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на реализацию нацпроекта «Экология» в Адыгее направили 98 млн рублей в 2020 году.