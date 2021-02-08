Аксёнов взял на контроль вопрос незаконных сбросов канализации в водоёмы Крыма

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Глава Крыма Сергей Аксёнов распорядился докладывать на каждом следующем заседании оперативного штаба информацию о выполнении руководителями местных администраций работ по выявлению и устранению несанкционированных сбросов канализации в крымские водоёмы.
Аксёнов взял на контроль вопрос незаконных сбросов канализации в водоёмы Крыма
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

По словам главы Крыма, десятки его предыдущих распоряжений на этот счёт не были выполнены, работа в данном направлении нигде до конца не доведена.

Он подчеркнул, что задача заключается не в применении санкций к жителям полуострова, а в проверке наличия договоров на вывоз отходов и предоставления данных услуг тем, кто в этом нуждается.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на реализацию нацпроекта «Экология» в Адыгее направили 98 млн рублей в 2020 году.

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