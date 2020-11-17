На реализацию нацпроекта «Экология» в Адыгее направили 98 млн рублей в 2020 году

На реализацию национального проекта «Экология» в Адыгее направили 97,62 млн рублей в 2020 году. Ожидается, что до конца ноября средства будут полностью освоены.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

В частности, завершается строительство двух объектов для модернизации систем водоснабжения, решаются вопросы развития комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

«Адыгея является одним из экологически чистых регионов. Чистый воздух, вода, горные ландшафты и леса, которые занимают существенную территорию республики, привлекают большое число туристов. Мы дорожим нашими уникальными природными ресурсами и серьёзное внимание уделяем их сохранению», — заявил глава региона Мурат Кумпилов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в беседе с Inforeactor оценил важность сбора стеклотары.