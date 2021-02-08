В Нижегородской области прошли учения танкистов ЗВО

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В Нижегородской области состоялись учения танкистов Западного военного округа.
В Нижегородской области прошли учения танкистов ЗВО
  • © Павел Герасимов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Манёвры прошли на полигоне Мулино. Военнослужащие гвардейской танковой армии выполнили контрольные стрельбы.

В частности, они поразили цели в движении и с места штатным снарядом и из крупнокалиберных танковых пулемётов.

«Помимо выполнения упражнений стрельб, военнослужащие выполнили ряд нормативов по огневой, технической и тактической подготовке, а также механики — водители танков отработали преодоление естественных и искусственных препятствий на полигоне», — рассказали в пресс-службе.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что танкисты мотострелковой дивизии Южного военного округа начали подготовку к конкурсу «АрМИ-2021» «Танковый биатлон».

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