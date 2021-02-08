Десантники начали учения в трёх регионах Центральной России

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Воздушно-десантные войска начали учения в Ивановской, Костромской и Ярославской областях.
Десантники начали учения в трёх регионах Центральной России
  • © РИА Новости / Николай Хижняк

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

К манёврам привлекли 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано 100 единиц военной техники и семь военно-транспортных самолётов Ил-76МД.

Десантники отработают захват лагеря условных банд незаконных вооружённых формирований и стрельбу из разных видов оружия.

Занятия закончатся 11 февраля.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что танкисты мотострелковой дивизии Южного военного округа начали подготовку к конкурсу «АрМИ-2021» «Танковый биатлон».

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