В Москве и Подмосковье предложили создать социальный карпулинг

В Москве и Московской области предложили создать социальный карпулинг — совместную перевозку пассажиров на частных автомобилях, курсирующих между остановками общественного транспорта и удалёнными жилыми районами.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на стратегию развития транспортной системы региона до 2035 года.

Представитель Минтранса подтвердил рассмотрение предложенного разработчиками проекта. Он отметил, что из-за низкой транспортной доступности указанных районов пассажир нередко выбирает личный автомобиль на всём пути следования или такси, что повышает нагрузку на автодорожную сеть и стоимость поездки.

Проект социального карпулинга предложили для повышения транспортной доступности в таких районах и переключения максимального числа пассажиров на общественный транспорт.

Как заявили в Минтрансе, прежде всего речь идёт о маршрутах от транспортно-пересадочных узлов пригородного железнодорожного транспорта до отдалённых жилых массивов.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor прокомментировал предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей.