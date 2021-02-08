В Москве и Подмосковье предложили создать социальный карпулинг

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В Москве и Московской области предложили создать социальный карпулинг — совместную перевозку пассажиров на частных автомобилях, курсирующих между остановками общественного транспорта и удалёнными жилыми районами.
В Москве и Подмосковье предложили создать социальный карпулинг
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на стратегию развития транспортной системы региона до 2035 года.

Представитель Минтранса подтвердил рассмотрение предложенного разработчиками проекта. Он отметил, что из-за низкой транспортной доступности указанных районов пассажир нередко выбирает личный автомобиль на всём пути следования или такси, что повышает нагрузку на автодорожную сеть и стоимость поездки.

Проект социального карпулинга предложили для повышения транспортной доступности в таких районах и переключения максимального числа пассажиров на общественный транспорт.

Как заявили в Минтрансе, прежде всего речь идёт о маршрутах от транспортно-пересадочных узлов пригородного железнодорожного транспорта до отдалённых жилых массивов.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor прокомментировал предложение запретить каршеринг для злостных нарушителей.

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