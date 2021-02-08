Ветврач рассказал о правилах выгула собак в холодную погоду

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков рассказал, каких правил следует придерживаться при выгуле собак в холодную погоду.

«В принципе собаки хорошо переносят холод до –10 °С. С –10°С до –20°С лучше минимизировать прогулки. Если же мы говорим о морозах в –30 °С, то тут лучше исключить прогулки вообще», — рассказал Шеляков в беседе с «Москвой 24».

Ветеринар подчеркнул, что у собак прежде всего замерзают лапы. Происходит это из-за намокания, поэтому важно его не допустить.

Чтобы придать шерсти и коже водоотталкивающие свойства, используют мази на основе жидкого парафина, кремы, можно жидкий парафин, а также специальную обувь для прогулок в холода.

Также специалист посоветовал не пренебрегать верхней одеждой и сокращать время прогулок.

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