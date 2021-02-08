Ветврач рассказал о правилах выгула собак в холодную погоду

Короткая ссылка
Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков рассказал, каких правил следует придерживаться при выгуле собак в холодную погоду.
Ветврач рассказал о правилах выгула собак в холодную погоду
  • Pixabay

«В принципе собаки хорошо переносят холод до –10 °С. С –10°С до –20°С лучше минимизировать прогулки. Если же мы говорим о морозах в –30 °С, то тут лучше исключить прогулки вообще», — рассказал Шеляков в беседе с «Москвой 24».

Ветеринар подчеркнул, что у собак прежде всего замерзают лапы. Происходит это из-за намокания, поэтому важно его не допустить.

Чтобы придать шерсти и коже водоотталкивающие свойства, используют мази на основе жидкого парафина, кремы, можно жидкий парафин, а также специальную обувь для прогулок в холода.

Также специалист посоветовал не пренебрегать верхней одеждой и сокращать время прогулок.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Российской кинологической федерации рассказали, как защитить собак от зимних реагентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить