Врио губернатора Белгородской области сделал прививку от коронавируса

Короткая ссылка
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19.
Врио губернатора Белгородской области сделал прививку от коронавируса
  • © Официальный сайт Губернатора и Правительства Белгородской области

«Утро началось с вакцинации от коронавирусной инфекции», — сообщил Гладков на своей странице в Instagram.

Первый компонент вакцины также получат члены его семьи.

Как отмечал ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко, вакцинация от коронавируса наилучшим образом организована в Красноярском и Пермском краях, Белгородской, Кировской, Курганской, Оренбургской и Волгоградской областях, а также в Калининграде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить