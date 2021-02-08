Врио губернатора Белгородской области сделал прививку от коронавируса
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«Утро началось с вакцинации от коронавирусной инфекции», — сообщил Гладков на своей странице в Instagram.
Первый компонент вакцины также получат члены его семьи.
Как отмечал ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко, вакцинация от коронавируса наилучшим образом организована в Красноярском и Пермском краях, Белгородской, Кировской, Курганской, Оренбургской и Волгоградской областях, а также в Калининграде.