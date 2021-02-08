Врио губернатора Белгородской области сделал прививку от коронавируса

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Утро началось с вакцинации от коронавирусной инфекции», — сообщил Гладков на своей странице в Instagram.

Первый компонент вакцины также получат члены его семьи.

Как отмечал ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко, вакцинация от коронавируса наилучшим образом организована в Красноярском и Пермском краях, Белгородской, Кировской, Курганской, Оренбургской и Волгоградской областях, а также в Калининграде.