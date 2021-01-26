Мурашко оценил организацию вакцинации от коронавируса в регионах

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Вакцинация от коронавируса наилучшим образом организована в Красноярском и Пермском крае, Белгородской, Кировской, Курганской, Оренбургской и Волгоградской областях, а также в Калининграде, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко оценил организацию вакцинации от коронавируса в регионах
  • РИА Новости

«Хотел бы отметить ряд регионов, которые наиболее хорошо организовали мероприятия по вакцинации. Это Красноярский и Пермский край, Белгородская область, Волгоградская, Калининград, Кировская область, Курганская область, Оренбургская и ряд других», — цитирует РИА Новости Мурашко.

По его словам, за последние десять дней количество пунктов вакцинации от коронавируса в российских регионах возросло в два раза и достигло 2711.

Ранее Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при кабмине по противодействию распространению коронавируса сообщил о планах поставок вакцин от COVID-19 в регионы.

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