Мурашко оценил организацию вакцинации от коронавируса в регионах

Вакцинация от коронавируса наилучшим образом организована в Красноярском и Пермском крае, Белгородской, Кировской, Курганской, Оренбургской и Волгоградской областях, а также в Калининграде, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Хотел бы отметить ряд регионов, которые наиболее хорошо организовали мероприятия по вакцинации. Это Красноярский и Пермский край, Белгородская область, Волгоградская, Калининград, Кировская область, Курганская область, Оренбургская и ряд других», — цитирует РИА Новости Мурашко.

По его словам, за последние десять дней количество пунктов вакцинации от коронавируса в российских регионах возросло в два раза и достигло 2711.

Ранее Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при кабмине по противодействию распространению коронавируса сообщил о планах поставок вакцин от COVID-19 в регионы.