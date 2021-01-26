Мурашко оценил организацию вакцинации от коронавируса в регионах
- РИА Новости
«Хотел бы отметить ряд регионов, которые наиболее хорошо организовали мероприятия по вакцинации. Это Красноярский и Пермский край, Белгородская область, Волгоградская, Калининград, Кировская область, Курганская область, Оренбургская и ряд других», — цитирует РИА Новости Мурашко.
По его словам, за последние десять дней количество пунктов вакцинации от коронавируса в российских регионах возросло в два раза и достигло 2711.
Ранее Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при кабмине по противодействию распространению коронавируса сообщил о планах поставок вакцин от COVID-19 в регионы.