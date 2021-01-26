Мурашко сообщил о планах поставок вакцин от COVID-19 в регионы
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- РИА Новости
Он сообщил, что «по поступающим вакцинам, в регионы отгружено уже сегодня и используется более 2 млн доз вакцины».
«И на этой неделе к поставке (выпуск для вакцинации непосредственно после контроля качества) запланировано также почти 2 млн доз вакцины», — рассказал министр.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал число пунктов для вакцинации от COVID-19 в Подмосковье.
Врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.