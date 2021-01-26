Мурашко сообщил о планах поставок вакцин от COVID-19 в регионы

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Глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при кабмине по противодействию распространению коронавируса сообщил о планах поставок вакцин от COVID-19 в регионы.
Мурашко сообщил о планах поставок вакцин от COVID-19 в регионы
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

Он сообщил, что «по поступающим вакцинам, в регионы отгружено уже сегодня и используется более 2 млн доз вакцины».

«И на этой неделе к поставке (выпуск для вакцинации непосредственно после контроля качества) запланировано также почти 2 млн доз вакцины», — рассказал министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал число пунктов для вакцинации от COVID-19 в Подмосковье.

Врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.

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